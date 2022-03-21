超微導全能修護精粹水晶美肌組。（黛珂提供）
超微導全能修護精粹水晶美肌組。（黛珂提供）
LD 立妍光塑 彈力光澤組。（黛珂提供）
LD 立妍光塑 彈力光澤組。（黛珂提供）
IP.S全效漾活極粹組。（黛珂提供）
IP.S全效漾活極粹組。（黛珂提供）
HYDRA CLARITY 水晶蜜糖爆水組。（黛珂提供）
HYDRA CLARITY 水晶蜜糖爆水組。（黛珂提供）
AQ完美精質 全能組。（黛珂提供）
AQ完美精質 全能組。（黛珂提供）
AQ 甦活 柔膚乳水組。（黛珂提供）
AQ 甦活 柔膚乳水組。（黛珂提供）
VIP ，22000元滿額贈。（黛珂提供）
VIP ，22000元滿額贈。（黛珂提供）
VIP ，10000元 滿額贈。（黛珂提供）
VIP ，10000元 滿額贈。（黛珂提供）

疫情下戴口罩成為日常，如何擬定變美秘密計畫？黛珂公關暨傳媒經理陳瀅安表示，「一般人對於所謂的「好好保養」有著「手續繁複」的謬誤，其實只要每天持之以恆透過簡單的3步驟就能擁有讓人稱羨的絕美膚質。」

2022年1月上市的全新小紫瓶黛珂超微導全能修護精粹，就是肌膚保養的全能大補帖，清潔臉部後在第一步驟使用它，再依照自己膚質搭配選擇適合的乳液、化粧水給予肌膚基本所需的潤澤與水分，使用單純的品項、簡單3步驟就能保持亮麗肌膚。

黛珂在母親節檔其中推出全新系列商品水晶蜜糖系列，光是身著莫蘭迪粉的外包裝，就讓人雀躍不已，水晶蜜糖系列訴求角質層的保濕潤澤，只要簡單使用乳液跟化粧水就能變身亮晶晶膚況，不單單是高顏質系保養品，保養效果依然是黛珂最引以為傲的環節。

許多經典都在母親節特惠之列，黛珂超微導全能修護精粹全效組，價值6020元，優惠價3200元；AQ完美精質全能組，價值17415元，優惠價15500元；AQ甦活柔膚乳水組，價值8320元 ，優惠價5800元。

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