羅志祥(小豬)去年底在花蓮的跨年晚會連續唱跳30分鐘不間斷，復出第一步被視為誠意十足，他日前才結束美國商演，近來又接到很多邀約，今被爆料將在下半年舉行個人的大型演唱會，場地將會是在台北小巨蛋以及高雄巨蛋，對此羅志祥所屬經紀公司回應「有新消息會再跟大家說」。

除了演藝事業，小豬近日也多了藝術總監身分，攜手跨足潮流、藝術、電競及加密貨幣等各領域的專業人士組成新團隊，將發行「Lion Heart」NFT，正式加入元宇宙世界。

獅心藝術總監羅志祥說：「每個人都有一個王國，在自己的王國裡，自己就是國王。而我們願意成為他的王國裡的子民，願意為他建立一個我們自己的王國」。

獅心項目創辦人Albert說：「這個共榮共享王國概念，因為Web3.0時代鋪天蓋地降臨，也即將被落實。」在打造「LIONHEART獅心NFT」之初，Albert曾經自問：「什麼樣的NFT會有投資價值又附帶藝術收藏？」、「甚麼是絕對不僅僅是藝人帶流量那麼簡單的項目？」、「怎麼做才會讓跟我走的獅團不必擔心被割韭菜？」、「如何發揮Web3.0的本質，有哪些賦能項目可以把大家的支持轉化成活水鏈進行回流？」。

羅志祥與團隊經過深思熟慮後，喊出只要「心」不要「肝」的精神口號，並親自擔任NFT設計的藝術總監，帶領永遠有「新鮮的肝」的獅群用「心」，大家一起披上「創業家」的斗篷，用區塊鍊技術，搭建虛擬網路藝術獅心瘋王國。在LIONHEART Discord也已設立「新獅教學區-手把手教學影片」，包含：如何設定錢包、如何買幣以及如何Mint鑄幣等友善功能。