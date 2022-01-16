肌膚之鑰精質乳霜，價格店洽。（肌膚之鑰 提供）

肌膚之鑰精萃光采激光晶露，價格店洽。（肌膚之鑰提供）

德國AB藍鑽精華水100ml，3110元。（德國AB提供）

頂級美妝找來代言人帶動品牌話題與買氣，特別喜愛國際巨星的頂級保養肌膚之鑰過往曾找過女星亞曼達塞芙瑞、費莉絲蒂瓊斯擔綱代言，而今找來3位新生代女星作為全球品牌大使，期以打進國際市場。

童星開始出道的女星達科塔·芬妮，被美國演員工會獎提名最年輕演員，其成名作是2001年電影《他不笨，他是我爸爸》、2005年《世界大戰》、《捉迷藏》和2006年《夏綠蒂的網》；女星黛安娜·席佛斯因外型神似演員茱莉亞羅勃茲，則被譽為鳳凰女接班人； 演員艾拉·巴林斯卡則是新生代霹靂嬌娃，接下來也將演出Netfix劇集《惡靈古堡》，3位除了都是新銳，同時也投身公益組織，展現美妝的女力哲學。

肌膚之鑰找來名人合作，頂級專業保養德國AB則推出「藍鑽精華水」 (晶透亮顏精華露) ，訴求輕拍肌膚就能帶來透亮光澤，新品上市限定，購買2瓶即贈 AB藍霜7ml、 藍體霜10ml，價值7920元，售價6220元，下殺79 折。