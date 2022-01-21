郭靜即將舉辦讚聲演唱會，近來積極彩排。（寬宏藝術提供)

純愛教主郭靜將於1／28(五) 在華山 Legacy 舉辦個人讚聲演唱會，21日練唱時演唱多首經典情歌〈心牆〉、〈下一個天亮〉、〈知道〉，還透露當天的神秘嘉賓是多年前曾合作過，因為節目又再次相遇，許多歌迷朋友都希望能再聽到兩人一起唱歌，剛好有這個機會邀請他來，將演唱的歌曲是過去從沒有過的曲風，郭靜更笑說這位嘉賓非常具有話題性，相信能替這場演出增色不少，引全場大笑。

郭靜「親愛的你」讚聲演唱會受疫情影響屢次延期，終於將在1／28開唱，她心情非常緊張，也很興奮及期待能與大家見面，現場除了會帶來許多耳熟能詳、清新溫暖的拿手經典情歌外，還特別準備新歌要獻唱給歌迷朋友，郭靜直呼很久沒有演唱自己新歌，可能很多朋友不曉得她有出新歌，這次將一次帶給大家，保證歌迷朋友能有耳目一新的感受。

面對新的一年是否有新計畫，郭靜表示今年夏天將有新作品，近期加緊腳步籌備中，期待再用美聲療癒支持自己的歌迷。1／28讚聲演唱會《親愛的你》舞台整體會呈現露營風格，讓台下粉絲以和朋友閨蜜自在聊天的氛圍來享受這場演出，也像是郭靜把每位歌迷當作自己的閨蜜般以歌聲化做傾訴，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)。