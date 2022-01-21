林佳儀在節目中演唱代表作〈一個人的我依然會微笑〉。（民視提供）

民視競技歌唱節目《台灣那麼旺》全新單元-藝人高手對抗賽，高手組上周成功贏得5萬元獎金 ，本周藝人高手對抗賽明星組由林佳儀、羅美玲、陳怡婷3位魔王聯手踢館，直接讓位專業歌手與高手組PK，在讓評審決定能不能保住高手組的獎金。

睽違歌唱比賽舞台28年的林佳儀，1994年赴日本參加日本富士電視台舉辦的《亞洲最棒》歌唱比賽並獲得冠軍出道，當年演唱日劇中文版主題曲〈一個人的我依然會微笑〉爆紅，林佳儀對於比賽並不陌生，當年卻因唱片公司改組，遭到公司解約，決定到英國攻讀流行時尚後從事時尚圈再重回演藝圈。

綜藝大哥胡瓜看到林佳儀說她太恐怖「完全都沒變」，林佳儀說28年前第一個通告就是瓜哥的《金曲龍虎榜》，當年看到瓜哥就覺得他是「神」地位崇高，被訪問都很緊張超抖的，28年後再次看到胡瓜形容是「神的神」，在演藝圈屹立不搖，覺得瓜哥才是太恐怖。

林佳儀說：「當年19歲看到瓜哥都恭恭敬敬超緊張，現在已經是經歷過成長再看到瓜哥沒有當年的青澀，但覺得瓜哥太神奇，永遠的綜藝天王。」她當天演唱代表作〈一個人的我依然會微笑〉，讓很多人驚呼終於聽到本尊唱這首歌，勾起很多回憶。《台灣那麼旺》每周六晚8點在民視播出。