毒品前科男搭上多金女友，強迫她毒品吸食安非他命稱「叫妳吸就吸，廢話這麼多」，還佯裝他人詐騙女友108萬多元，女友受不了欲離開，卻收到「想讓全世界知道妳多淫蕩」…等威脅簡訊。士林地檢署偵結，依恐嚇罪起訴。

依據《ETtoday新聞雲》報導，起訴指出，有毒品前科的許男，認識診所上班的女友阿芳（化名）。去年7月，許男知道女友沒有吸毒經驗，拿安非他命跟她說「吸了這個會放鬆，壓力沒這麼大」。阿芳吸食後發現怪怪的，許男才說這是安非他命。日後，阿芳拒絕再吸食，卻遭男友許男舉起拳頭脅迫「叫妳吸就吸，廢話這麼多」等語威脅吸食毒品。

不僅如此，許男佯裝他人名字用通訊軟體詐騙女友，自稱投資高手，在兩岸擁有豪宅，大陸事業做很大，有幾千萬人民幣存款，但因資金卡在大陸，需要借錢周轉投資，阿芳誤認對方財力雄厚，同年7月至8月，把108萬5000元轉給投資手，詐騙女友的許男也將領到的錢全數花光。

阿芳於8月下旬搬離與男友南港同居的住所，卻遭許男用簡訊恐嚇「我一定找人弄妳全家」、「立刻匯50萬過來」、「想讓全世界知道妳多淫蕩」，收到威脅訊息的阿芳，轉向警方求助。南港分局於9月持搜索票前往許男家搜索，當場查扣安非他命1包、吸食器，及銀行存摺5本。

檢警依據阿芳證述、匯款資料、對話擷圖、許男驗尿陽性報告書等，認定許男涉犯脅迫施用安非他命、詐欺、行使偽造準私文書、恐嚇及恐嚇取財未遂等犯行，犯意各別，行為互殊，且5年內再犯，為累犯，建請法院加重其刑。

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