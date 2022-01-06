56歲的藝人洪都拉斯出道35年，早年以模仿起家，近年則是積極轉戰戲劇圈，在《我們與惡的距離》、《誰是被害者》、《俗女養成記2》等熱門台劇中扮演稱職綠葉，頗受觀眾好評。不過事實上過去他為了生活，曾經做過不少工作，近日他上節目時自爆，他當計程車司機時，上工第一天就因為觸犯行規，而被拖下車暴打。

中天電視《同學來了》邀請眾多藝人分享自己「差點沒命」的人生經歷，洪都拉斯曾過去從事計程車司機、送報員到扛瓦斯工人等多種職業，豐富的經歷讓他領悟到許多事都有「潛規則」。以當年當計程車司機的經驗為例，他原以為就是單純的載客工作，沒想到上工第一天就出事，他駕車到某個定點後，馬上有新乘客上車，這時卻有兩個兇神惡煞的混混站在車前怒瞪，不斷敲打車窗警告：「你為什麼可以搶生意，很囂張喔！在社會上走跳還不懂規矩！」不知道大禍即將臨頭的洪都拉斯還大膽反嗆：「沒有人說不行！」說完這句話便遭對方拖下車朝頭部重擊，就連車窗也不放過，事後他渾身是傷回家躲在棉被偷哭，被家人發現時也只敢回應是自己不小心在路上跌倒造成。

洪都拉斯在節目上分享自己差點被打死的經歷。（圖／中天電視提供）

除了洪都拉斯，一起上節目的謝忻、祖雄都分享自己到外地旅遊的驚險經歷，而出道自LamiGrils（現RakutenGirls）的琳妲，則是分享自己拍攝《蔡阿嘎的運動會》時，因為跌倒而差點被遊戲用的繩子拖行的經驗，雖然都已經平安渡過，不過眾人回想起來都餘悸猶存。