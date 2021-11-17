台中85歲的陳姓阿嬤日前早上趁家人不注意，搭乘計程車「遊車河」，過程中運將察覺有異，便驅車轉往派出所請求協助，員警載阿嬤返家途中問她今天為何要出門？她卻答非所問，說沒幾句就自己笑出聲，開朗又充滿感染力的笑聲讓員警也忍不住跟著大笑，讓這段協助返家的旅程充滿歡笑聲。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所日前上午11時許一輛計程車載著陳姓阿嬤前來派出所報案，運將有些苦惱地表示，阿嬤稍早在路邊攔車說要前往高鐵站，卻在抵達目的地後改口稱自己要去買菜，運將這時才察覺阿嬤可能失智了，便載著她前來報警求助。

幸好陳姓阿嬤還記得自己的名字和生日，讓勤工所員警黃維毅、黃宇綸得以順利查出她家住在哪裡，請阿嬤搭上巡邏車陪同返家。陳姓阿嬤說自己喜歡四處走，對於稍早去過高鐵的事情也記不得了，員警和她聊天時，阿嬤總是答非所問，說沒幾句就笑出聲，充滿感染力的笑聲，讓員警也忍不住跟著大笑：「不知道她在講什麼，可是好好笑！」

警車才剛抵達阿嬤家，車門甫打開就聽見：「她跑去哪裡！」原來陳姓阿嬤有失智情形，平常都有家屬跟看護照料，這是阿嬤第一次趁家人不注意時外出走失，出門的時候也沒有帶著家人預先準備貼有聯絡資訊的隨身物品，而家屬誤以為24小時後才能向警方通報失蹤協尋，自行苦尋3個小時仍不見人影，心裡十分著急，直到見警車出現在家門口，平安將母親送返家，才終於放下懸掛的心鬆了一口氣，也向員警表達感謝之意。