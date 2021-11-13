一名網友在臉書爆料，稱宜蘭一名計程車司機上月無故遭到3車攔下，被棍棒打到頭破血流，甚至對方到案後才發現是打錯人，網友痛批事發至今無人聞問，難道得鬧上媒體，才有人要關心？對此，礁溪分局指出，該案獲報當日已將6嫌逮回，訊後移送地檢署偵辦。

據了解，此起事件發生於10月17日凌晨，一對男女因感情問題在街上談判而爆發肢體衝突，豈料，賴姓計程車司機無辜被牽連其中，被3輛車團團包圍，隨即有6人拿棍棒將其打成重傷。

而網友在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，痛批事發至今宜蘭地方父母官不聞不問，還說：「犯人雖然有抓到，但是沒聯絡也沒道歉，難道現今的社會連開個車在路上也要擔心會不會有生命危險，事情一定要上媒體才會有人聞問嗎？」

對此，礁溪分局指出，10月17日凌晨2時許獲報後，隨即派員趕往現場，到場時犯嫌均已離開現場，警方隨即成立專案小組進行調查，並於同日間把張姓男子為首等6名犯嫌逮歸案。

警方初步了解，為張男等人疑似要向一名男子尋仇，誤以為該男坐在賴姓計程車司機車上，聲稱是打錯人，警詢後已將6人依妨害秩序、傷害罪移送宜蘭地檢署偵辦。