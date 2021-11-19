趙男被電擊棒攻擊後倒地，同樣也被狠打一頓。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

蘇男遭球棒痛毆一頓，渾身是傷倒地不起。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

全民瘋棒球又一樁？高雄日前出現「球棒私刑隊」，影片中有人眼睛遭口罩蒙住，被一陣毒打伺候，還有一人被電擊棒攻擊，痛倒在地，警方查出兩派人馬疑似因為虛擬貨幣產生糾紛，2人遭打傷，但詭異的是他們並未報警，還稱是「自家事」，警方已掌握6人4車，要將涉案嫌犯找出。

高雄市刑大調查，38歲的蘇姓與34歲的趙姓2名男子，經營虛擬貨幣泰達幣買賣，11月9日中午，2人開車前往台中與一對夫妻進行交易，結束後拿著260萬離開台中，趙男先返家後，蘇男獨自開租來的車到三民區還車，卻突遭一群「球棒私刑隊」攔下，並押他到仁武的一處空地毆打。

影片中可見，一群人圍在已經痛倒在地的蘇姓男子，他眼睛被口罩蒙住，渾身是傷躺地不起，這群惡煞不斷質問趙男錢在哪，還有趙男家住址，不過蘇男直說不知道在哪，接著就是被一陣棍棒猛打，他躺在地板上苦苦哀求，甚至哭喊「大哥抱歉！」，還說要還錢給他們，但這群人依然拿著球棒在旁，不肯放過他，如果不還錢，還威脅要斷手腳，手段相當兇殘。

隔天這群人找到趙男，同樣也是先一陣毒打伺候，甚至還拿出電擊棒攻擊，趙男不堪一擊倒地，最後請人交出260萬元現金，還錢了事。

事發後被毆的2人多處皮肉傷，不過卻都沒有報警，但2段毆人影片已經流出，警方發現影片展開偵查，找到被打傷的蘇趙兩人，對於衝突原因僅說是「私事」，是否真的為單純賣幣糾紛，全案疑點重重，警方已掌握6人4車，正追查涉案的這群人，朝聚眾鬥毆罪偵辦。