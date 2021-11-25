崔姓女子今年6月在高雄三民一分局哈爾濱街派出所前大膽拍裸照還上網放送，喧騰一時，該案承辦檢察官認定崔女及拍照男友只是拍寫真集、吸引點閱，處分不起訴。高雄地檢署25日聲明，案件判決應經起得外界檢驗，認事用法不該流於檢察官個人的恣意，應作出符合一般人經驗邏輯的判斷。該案是否構成公然猥褻，會另行簽分偵辦。

崔女與林姓警員男友6月27日凌晨刻意在哈爾濱街派出所前拉開風衣、拍下裸照，事後崔女用黑色星星圖示遮著三點，上傳至Twitter，加註「女王說到做到」、「野外露出」、「警局露出」、「高雄露出」等字眼，遭警方網路巡邏查獲。

崔女和林男訊後被依妨害風化、侮辱公署罪嫌送辦，高雄地檢署檢察官姚崇略認為，若崔女及林男有意羞辱派出所，應會在派出所大門口拍照，但拍照地點選在派出所側邊，只是想激發社群點閱率，不能因有女性在派出所外拍裸照就認定為侮辱公署，這對當今社會追求性別平等並非好事。妨害風化的部分，崔女照片以星號遮掩乳房及下體，俗稱「全裸三點不露」，如同寫真書或寫真月曆，大家會認為是在欣賞美麗的事物，並非猥褻物，將全案處分不起訴，且不得再議。

但雄檢事後發聲明強調，承辦檢察官針對張貼裸照部分，認定照片內容非屬猥褻物品而予以不起訴處分，此部分可受討論。但在認事用法上，確實對於戶外裸拍行為，是否構成刑法第234條公然猥褻罪，漏未偵查，此部分會另行簽分偵辦。

雄檢立場認為，一個案件的決定，通常會成為一個法的標準，要讓民眾有所遵循，並經起得外界檢驗，不該流於檢察官個人的恣意，應作出符合一般人經驗邏輯的判斷。