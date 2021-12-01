涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞（中）1日傍晚被警方移送新北地檢署。（劉宗龍攝）

施暴還偷拍「私密照」 林秉樞高喊：很多都是高嘉瑜掌鏡的！

民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞施暴並拍攝不雅照片，檢警今（1）日凌晨依涉犯傷害、妨害秘密等罪將林男拘提到案，下午4時許，林男移送新北地檢署複訊時，大批媒體已在偵查大樓前守候。警方透露，林男得知將要移送，還在分局的廁所內撥頭髮整理儀容。

林秉樞今日凌晨遭板橋警分局逮捕，上午警方勘驗林秉樞2支手機，從中發現包括高嘉瑜在內共4女的10餘張裸露、性愛照，林男坦承毆打高嘉瑜，但否認偷拍、妨害自由，不雅照都是在女方知情合意下拍攝，他並未散布，林甚至還辯稱「高嘉瑜也有還手」。

林秉樞下午3時50分遭移送至地檢署偵辦，移送時媒體問他有沒有話要說？有沒有偷拍高嘉瑜？林秉樞說，「我講，我講，我沒有偷拍，高嘉瑜她自己有傳照片給我，高嘉瑜傳了很多照片給我！」。

此外，據ETtoday新聞雲報導，有資深警無奈透露，林男得知要移送後，曾在分局的廁所內撥頭髮整理儀容，疑似想展現好看的一面。