民進黨立委高嘉遭男友林秉樞嚴重施暴，且以先前拍下的私密照片及影片要脅，讓高嘉瑜遲遲不敢揭露遭毆打的慘狀，消息曝光後引發全國關注。由於消息在媒體曝光後引發大幅報導，為避免正居遭湮滅，新北檢凌晨緊急搜索拘提林秉樞到案，並查扣包括高在內的4女不雅照，將朝傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪犯進行偵辦。

新北檢上午召開記者會，並發布新聞稿表示，有關某週刊報導高姓被害人遭男友痛毆、控制行動一案，檢察長於知悉後，立即指示分案，於昨（ 30 ）日剪報分由婦幼組鄭淑壬主任檢察官及邱舒婕檢察官組成專案小組偵辦。

林秉樞狂毆高嘉瑜還拍不雅照，檢朝四大罪狀偵辦。(郭吉銓攝)

因高姓被害人及告訴代理人 於同日向警方提出傷害等告訴，新北市政府警察局板橋分局於該日下午將全案報請本署檢察官指揮，而 與前開案件一併辦理。

經本署緊急聯繫高姓被害人於昨（30 ）日 20 時 30 許至本署製作筆錄， 筆錄約於 21 時 40 分許結束。

高姓被害人對於林姓被告提出傷害、妨害秘密等告訴。檢察官訊問高姓被害人完畢後， 認林姓被告涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪犯罪嫌疑重大， 且有搜索之必要， 而檢附相關卷證於 22 時20 分許向法院聲請搜索，法院於 23 時 25 分許核准搜索票。

檢方表示，因被告居無定所、且有事實有逃亡之虞、另有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞， 檢察官 爰依刑事訴訟法第 76條第 1、 2、3款規定簽發拘票。

檢方表示，因新聞版面大幅度報導，為避免證據滅失及被告逃亡，而顯有急迫之情形，前開搜索票及拘票於23時40分許交由板橋分局，檢察官並指示立即執行。板橋分局分局長劉炯炫、偵查隊長陳盈帶隊，於今（11）日凌晨11時50分許在板橋馥分許在板橋馥都都飯店將林姓被告拘提到案，並於位於板橋區民族路區民族路之之住處住處執行搜索，而扣得手機執行搜索，而扣得手機、PADIPAD平板平板、、備份豆備份豆腐隨身碟（腐隨身碟（QubiiQubii）、錄音筆等物品。）、錄音筆等物品。

新北地檢署也強調，將謹慎、盡速蒐證，釐清事實真相，嚴懲暴力並保護婦幼安全。婦幼安全。