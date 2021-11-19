交通事故肇因除了駕駛疏忽，不合理的道路設計更可怕，有網友分享行車紀錄器畫面，目睹機車騎士從八里上匝道接關渡大橋，難以察覺車道即將縮減，接著就被砂石車擦撞，提醒用路人路過匝道要特別小心，不少用路人也留言抱怨車道設計，「誰曉得死神在前面路口等他？」。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」分享影片，紀錄關渡大橋驚險一幕，行車畫面顯示17日一台雙載機車要從匝道上關渡橋，一旁就是砂石車，但雙方都沒注意到匝道即將縮減，結果在上橋處發生擦撞！讓原PO直呼「天啊這個匝道也太危險了，機車騎士命大沒被夾死」。

貼文也引起不少網友討論，認為混合車道太危險，「差點被夾死...設計也太有問題了吧」、「這個設計怎麼這樣奇葩，是台北還是新北設計的？」、「這種交通工程會害死人」、「這匝道設計根本有問題！地上都已畫雙白實線了，硬還要設立桿護欄，大車也怕撞壞護欄，兩邊沒注意到，那就...」

許多網友也指出關渡大橋匝道設計有問題，會讓騎士與駕駛來不及反應。（圖／翻攝臉書社團爆料公社公開版）

許多網友也指出關渡大橋匝道設計有問題，會讓騎士與駕駛來不及反應。（圖／翻攝臉書社團爆料公社公開版）

也有網友指出，匝道有設置前方道路縮減的警告標誌，但是不夠明顯，「是有標示啦⋯可是地面應該也要弄一下槽化線之類的」、「別再罵機車騎士了，地面無任何道路縮減的指引標示，誰曉得死神在前面路口等他？」、「其實『車道縮減』的字，要提前噴在馬路上」、「上次我也嚇一跳，車道突然縮小」。

根據中國時報上月報導「關渡大橋實體護欄不拆了 議員陳偉杰怒批公路總局：令人無言」一文，公路總局回應關渡大橋設計問題，其中取消上橋匝道的機車專用道改為混合車道，兩側加畫漸變槽化提前縮減車道寬度，目的是為了「減少上橋機車變換車道的次數，也避免車輛並行」。但從網友分享的影片看來，安全性仍有改善空間。