桃園觀音「崙坪文化地景園區」廁所告示牌有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，引發熱議。(蔡依珍攝)

桃園觀音「崙坪文化地景園區」廁所告示牌有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，引發熱議。(蔡依珍攝)

桃園觀音「崙坪文化地景園區」廁所告示牌有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，引發熱議。(蔡依珍攝)

掀女裙爬牆偷窺標誌惹議 桃市府：就是廁所符號

桃園觀音「崙坪文化地景園區」2019年開園後成民眾踏青、拍照的桃園祕境，但廁所告示牌卻有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，讓不少家長直搖頭喊換，都發局長盧維屏認為就是一個廁所符號，園區已啟用3年多，若因不同觀點就要更改恐淪父子騎驢，籲了解園區內涵，而非著墨於廁所符號。

耗資1.6億元、占地6.3公頃的觀音「崙坪文化地景園區」，除有大片綠蔭和平緩步道，也有客家工藝館、好客食堂，桃市府積極打造成客家文化教育及舉行各式活動的優質場域，已成居民和遊客散步、遊憩、野餐的好去處。

但園區內指引廁所方向的木樁告示牌圖樣卻讓不少遊客很有「異」見，240公尺處是常見的廁所圖示，150公尺處是男子攀爬中間隔牆偷看隔壁女生的圖示，到了最後45公尺就是男子掀開女子裙子偷窺「內在美」的畫面，有人覺得不美觀、教壞小孩，有人覺得已構成性騷擾，但也有不少人幽默看待，認為只是另類吸引目光。

「相信大部分的人會覺得就只是個男女廁所符號！」桃園市都發局負責園區設計規畫，局長盧維屏說，公共場合常會設計一些讓人覺得趣味的表達，像是國際間針對廁所符號有菸斗、洋裝等不同圖示，大部分正常標誌下也有很多一兩個好玩、趣味性的，國人出國旅遊都看過類似符號，「不會在國外可以接受、到國內就不能接受！」

盧維屏表示，當初設計時就是從有趣的角度出發，無涉性別平權，尊重不同意見的表達，但也呼籲要有包容不同觀點的雅量，態度強硬地說不是有人有「異」見就一定要改，不樂見淪為父子騎驢。

盧維屏強調園區已啟用3年多，大部分的人都視為是輕鬆有趣的場合，彰顯客家文化主題特色，不會因為一個符號就貶抑否定，強調園區是由國際電話株式會社觀音崙坪受信所改建，遊客應了解園區內涵生態和文化歷史，而非只著墨一個廁所符號，「輕鬆就好，不要太嚴肅！」