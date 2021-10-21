許多情侶同居後常常因為生活習慣不同吵架，特別在衛生方面，男生習慣站著小便，女生則是坐著。不過，一位女網友透露，她發現和男友同居後，對方竟然都是坐著上廁所，詢問對方後得到的回答更是倍感窩心，讓她直呼，「是真愛！」

女網友在Dcard論壇分享，小時候看爸爸站著上廁所，當時跟著學的後果就是「尿到整個馬桶座都是尿」。但她長大後發現，男友雖然不怎麼浪漫，卻有一個舉動相當貼心，就是小便的時候也會坐著。

女網友本來擔心男友這樣會不習慣，但對方只淡淡地說，「沒關係。」這讓原PO感動表示，「所以我們不會因為馬桶座放著或是先起來而吵架，因為反正可以永遠放著」。她最後說，「如果你男友可以為了你坐著尿尿，那是真愛；如果男友30公分還願意坐著尿尿，請原地結婚，他真的很愛你」。

文章曝光後，坐著小便意外引起熱議，沒想到不少男性都透露，自己也有坐著的習慣。「我也是坐著尿尿，爲了某任女友的潔癖，習慣延續後，感覺馬桶很乾淨」、「我也從某任開始都坐著，但一大清早真的沒辦法，一定要站著上，只是上完要用蓮蓬頭沖一沖」、「我也坐著，單純只是懶」、「我坐著尿好多年了⋯⋯還有個奇怪的習慣，我尿完都會衛生紙擦」。不過也有男性認為，「站著上還好吧，再用水沖一沖就好，那種不掀馬桶蓋的真的是下等人」。