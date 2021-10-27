布魯克婚後邀請妹妹貝莉與自己的丈夫同床共枕。（TLC旅遊生活頻道提供）

節目《最膩姊妹檔》（Extreme Sisters）系列中介紹幾對形影不離的姊妹，從小到大的關係就非比尋常地親密，即使出了社會、結婚生子，感情仍密不可分，有的可以共用牙刷、貼身衣物，甚至讓妹妹與丈夫同睡一張床; 還有追求完全同步的雙胞胎，必須一起做同一件家事，即使只領一份薪水也要一起工作，甚至共享一個男友各種不合常理的誇張情境令人歎為觀止。

來自澳洲伯斯的安娜及露西是同卵雙胞胎，35年來形影不離，除了穿著打扮一模一樣，她們也追求所有的事物都要完全同步。動作舉止得一模一樣，當其中1人用吸塵器吸地，另1人就得對著空氣依樣畫葫蘆做出吸地的動作; 生活步調也要一樣，他們同時起床、一起沖澡、上廁所，為了不分離他們也會做同份工作，即使只有1人能領薪水。

更為了不離開彼此，決定共享1個男友，她們希望男友把2人當一個個體，因此只要男友對其中1人做了什麼，他就得給另1人相同待遇，即使很多人不看好，3人這段關係也已經維持了大約10年。正當她們認為這輩子可以同時經歷人生中的一切時，這對姊妹遇到了一個難題，安娜有一顆牙齒嚴重感染，經牙醫診斷必須拔除，而為了維持一模一樣的牙齒，且想要同時經歷拔牙，姊妹決定露西也要拔除同一顆牙齒才行，這個想法讓牙醫感到不可置信，因為拔除一顆健康的牙齒有違專業倫理。

住在俄州的布魯克及貝莉，父母離婚後她們四處投靠親戚，相依為命因此感情非常深厚，妹妹貝莉極度依賴姊姊，21歲時決定搬來跟結婚1年育有1女且懷有身孕的姊姊一起生活。但自從貝莉搬來後，這對姊妹老是膩在一起，貝莉甚至會爬上床與他們夫妻一起睡覺，為此丈夫丹佛不只一次表達他的不滿，也提出希望貝莉搬離的念頭，但是姊姊布魯克卻不以為意，認為3人同床不是問題，反而是丈夫小題大作，夫妻關係因此陷入膠著。節目28日起，每週四晚間9點TLC旅遊生活頻道播出。