台灣松屋公布調整外送平台價格。（截自松屋臉書）

2018年插旗台灣的日本丼飯連鎖品牌「松屋」，一號店原位於台北南西新光三越3館美食街，已於8月底因租約到期撤櫃，現全台剩下芝山店、西門町店、行天宮店3間店舖。

台灣松屋於官方臉書公布，因應原物料上漲，為維持餐點品質，已自11月1日起，於合作的外送平台UberEats調整價格，主餐價格漲20元；單點、必備配餐價格漲10元，店舖現場購買價格目前維持不變。