台灣松屋漲價 外送平台主餐調漲20元 19:122021/11/02 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣松屋公布調整外送平台價格。（截自松屋臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣松屋公布調整外送平台價格。（截自松屋臉書） 2018年插旗台灣的日本丼飯連鎖品牌「松屋」，一號店原位於台北南西新光三越3館美食街，已於8月底因租約到期撤櫃，現全台剩下芝山店、西門町店、行天宮店3間店舖。 台灣松屋於官方臉書公布，因應原物料上漲，為維持餐點品質，已自11月1日起，於合作的外送平台UberEats調整價格，主餐價格漲20元；單點、必備配餐價格漲10元，店舖現場購買價格目前維持不變。 慕軒飯店線上旅展開跑 餐券享4.7折690元起 《百貨股》搶攻雙11 7-ELEVEN虛實並進衝優惠 #價格 #台灣松 #外送平台 #主餐 #20元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跟進加薪 機械業最高加薪8％ 12:142021/11/02 財經 《科技》電信業拚雙11 點數經濟成新戰場 14:152021/11/02 財經 雙11開鑼 天貓京東買氣爆棚 04:102021/11/02 全球財經 外送餐點「零廢棄」 中醫大團隊實踐永續經濟 14:262021/11/02 生活 台灣科技業繁榮是假象 日媒曝現實：多數民眾低薪度日 15:362021/11/02 財經 宏達電第3季每股虧0.94元 毛利率續揚破3成 11:472021/11/02 財經 天氣漸冷進補夯 消保會揪20年老店「掛羊頭賣豬肉」 13:102021/11/02 生活 CMC Zinger Pickup 三開型「木床」車以多變應萬變 61.9 萬靈活新上市 13:472021/11/02 汽車情報-汽車新聞 路易莎攜手指標莊園推極選 04:102021/11/02 時尚消費 新光三越左營店周年慶11／11登場 線上線下活動齊發 17:172021/11/02 生活 《國際產業》養、套、殺 「魷魚幣」價格崩跌歸零 10:342021/11/02 財經 生活熱門新聞 抗寄生蟲老藥可治新冠是假消息？專家爆：已很多台大醫搶買 - 生活 - 旺報 女星控訴在加護病房「被人糟蹋」 新光醫院回應了 - 生活 冷空氣恐升級「冷氣團」下周一到台灣 連凍7天 - 生活 什麼東西只跌不漲？答案曝光 眾人淚喊最慘是它 - 生活 千元國旅券4周全抽出 23組幸運號碼一表看懂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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