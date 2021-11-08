萬能科大航服系女同學、航機系男同學與貴賓們合影。(蔡依珍攝)

萬能科大看準航空產業趨勢及配合周邊發展，8日在桃園市長鄭文燦見證下，由校長莊暢與星宇航空董事長張國煒簽署產學合作意向書，共同培訓航空實務專業人才，鄭文燦讚是「強強相加」，相信能為台灣航空業添加新的生力軍。

鄭文燦說，星宇航空是重視飛航安全與優質服務的精品航空，儘管這兩年受疫情挑戰，仍一步步扎實成長，相信疫情之後會逐漸恢復運量，展翅高飛。萬能科技大學則以航空城大學為定位，投入航空產業人才培養，設有航空暨工程學院及觀光餐旅暨管理學院，許多科系都與航空產業相關，在少子化之下，學生人數仍不斷成長，成為培育航空業人才的搖籃，讚雙方建立產學合作平台是「強強相加」。

鄭文燦提到，航空業的範圍很廣，是龐大的機場經濟學，以往桃園機場每日約有12萬人出入境，目前每天人數不到3000人，要回到2019年的水準還有很長的路要走，市府會支持航空業繼續前進，提升客運及貨運量能。

張國煒說，航空業牽涉的技術層面廣、服務衍生性高，課本所教的內容通常只有3至4成，超過一半以上都需要透過實作執行，透過首次產學合作，教導學生了解航空業，也是社會服務的一部分。

莊暢則說，萬能有絕對的地理優勢，是桃園航空城內唯一的大學，積極投入航空產業人才培育，建置航空科技中心、飛機修護棚廠、模擬機艙教室、地勤模擬教室等實習場域，並發展航空複合材料、非破壞性檢測、航空零組件機密機械、無人機等相關研究，希望透過產學無縫接軌的環境，提升台灣航空產業的國際競爭力。