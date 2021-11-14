桃市府辦聯合婚禮36對新人攜手共度下半生。（呂筱蟬攝）

桃園市政府舉辦市民聯合婚禮，36對佳偶14日在名人堂花園大飯店攜手走向紅毯另一端，今年主題「愛情滿球數幸福下一步」，新人們在市長鄭文燦、議長邱奕勝的見證與親友祝福之下完成溫馨浪漫婚禮，現場幸福洋溢。

新人張嘉軒、蔡宜婷因在牧場工作結識，戀愛2年決定步入禮堂，妻子現在也已懷孕9個月即將臨盆，兩人即將喜迎愛的結晶，因為老公喜愛看棒球，兩人也以棒球運動打扮參加聯合婚禮。張嘉軒說，自己是感性的男人，而太太比較理性也直接，當初因為兩人家裡都養貓而有共同話題，覺得彼此個性適合進而交往，他笑說喜歡老婆的所有一切，就算生活上有小爭吵也能互相體諒，開心即將迎接兒子誕生擁有幸福的家庭生活。

另一對新人呂奇霈在觀音消防分隊服務，因友人介紹結識在榮民總醫院桃園分院擔任護理師的曾郁靜，兩人相愛半年就決定結婚。曾郁靜笑說，因為覺得老公就是「對的人」要好好珍惜，尤其在新冠肺炎疫情期間，消防員和護理師都是站在防疫第一線，都特別能體諒對方工作的辛勞。呂奇霈也說，在談戀愛的過程中互信與互相體諒最重要，更開心自己娶到一個好老婆。

鄭文燦說，因疫情讓全國結婚數下降許多，讓人更珍惜愛情、親情及友情，2020年桃園結婚對數約1萬2900對，今年截至10月底還未達1萬對，他以諾貝爾文學獎得主馬奎斯小說《愛在瘟疫蔓延時》為例，藉此鼓勵並祝福新人，雖然在這個難得時刻成為人生伴侶，仍要保持如初戀般的甜蜜，追求婚姻美滿，相知相惜、相愛一生。