為提升傳統市場買氣，花蓮市長魏嘉賢說明公所推出「閣來去菜市仔～滿斤換好康」促銷活動，增添買氣。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

受疫情衝擊，傳統市場攤商生意大受影響。花蓮市公所除了減租因應，也在疫情趨緩後，本月初推出「閣來去菜市仔～滿斤換好康」聯合促銷，市區5大傳統市場買氣回流，業績平均增加2成，估計這半個月營業額衝上375萬元以上，市長魏嘉賢說，未來市公所將會再度舉辦類似活動，為傳統市場帶來更多的商機。

疫情減緩，為提升傳統市場買氣，花蓮市公所11月5日起，聯合市區5大傳統市場聯合促銷，消費者購買的商品在活動期間，只要秤重滿一台斤就能換一張刮刮卡，一天最多可以換兩張刮刮卡，而刮刮卡刮出抵用券時可以在市場消費，最大獎有50吋電視。

為期半個月的促銷活動近日結束，市公所統計，共發出多達1萬5000張刮刮卡，半個月營業額高達375萬元，為受疫情衝擊而低迷的買氣加分不少，攤商反映業者都有明顯成長。

市公所市場管理所長邱信都說，因疫情關係，去年停辦摸彩促銷活動，今年恢復舉辦，市內5大傳統市場共700攤，半個月促銷期間，攤商反映買氣約增加2成，人潮顯有回流。

邱信都表示，今年中因為疫情嚴峻，傳統市場營收大受打擊，市公所減收6到8月的攤位使用費，減租一半，8月後到年底則是減3成，減輕攤商負擔。以重慶市場為例，減租後小攤月租金不到1千元，大一點的攤位租金則在3、4000元之間。

魏嘉賢表示，這2年全球受到疫情影響，經濟大幅滑落，各行各業都受到波及，傳統市場攤商也無法倖免。促銷活動推出後，獲得消費者熱情回響，未來市公所將持續辦理類似促銷活動，為傳統市場帶來更多的商機。