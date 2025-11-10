寶成旗下裕元工業，自結10月營收為6.99億美元，折合約新台幣214.83億元，年減5.6％。其中，製鞋業務10月營收年減7.7％；累計今年前十月合併營收則為67.19億美元，年減1.5％。其中，製鞋業務累計營收年增1.2％，呈現穩定走勢。
另由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結10月營收為人民幣17.09億元，折合約2.37億美元，年減0.7％；累計今年前十月營收為人民幣146.12億元，折合約20.25億美元，年減7％，顯示主要營運地區的消費意願，仍趨謹慎。
受到鞋子品牌客戶下單趨於保守的影響，寶成（9904）10日公布自結10月合併營收為215.66億元，年減9.9％；累計今年前十月合併營收為2,102.09億元，年減4.2％。
寶成旗下裕元工業，自結10月營收為6.99億美元，折合約新台幣214.83億元，年減5.6％。其中，製鞋業務10月營收年減7.7％；累計今年前十月合併營收則為67.19億美元，年減1.5％。其中，製鞋業務累計營收年增1.2％，呈現穩定走勢。
另由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結10月營收為人民幣17.09億元，折合約2.37億美元，年減0.7％；累計今年前十月營收為人民幣146.12億元，折合約20.25億美元，年減7％，顯示主要營運地區的消費意願，仍趨謹慎。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。