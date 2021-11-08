網安設備廠其陽(3564)雖受中國大陸十一長假影響，2021年10月合併營收仍達1.67億元，與前10月營收續創同期新高，公司預期11月營收將逐步回溫，毛利率亦將提升。由於集團職務輪調，原營運長蘇家弘自10日起將轉任母公司友通總經理。

其陽公布2021年10月自結合併營收1.67億元，雖較9月2.34億元新高減少28.65％、仍較去年同期1.36億元成長達22.35％，改寫同期新高。累計前10月合併營收14.83億元，較去年同期13.52億元成長9.69％，續創同期新高。

其陽日前已公布第三季財報，合併營收創6.2億元新高，季增66.35％、年增50.6％。毛利率雖降至22.01％的3年低點，但營益率4.82％，遠優於第二季1.72％、略低於去年同期4.92％。稅後淨利0.16億元，季增達5.46倍、年增17.59％，每股盈餘0.27元。

累計其陽前三季合併營收13.16億元、年增8.27％，創同期新高。毛利率23.99％、營益率2.99％，分創近3年、近5年同期高點。雖然業外虧損增加近4成，稅後淨利0.22億元、仍年增0.84％，每股盈餘（EPS）0.38元，雙創近5年同期高點。

其陽表示，市場研調機構Research and Markets指出，疫情使全球對網安相關產品需求逐步增加，2021～2026年的市場規模年複合成長率（CAGR）估達9.7％，主要成長動能在於跨垂直領域網安基礎設施需求持續增加。其陽前10月營收成長表現與全球成長率相當。

其陽指出，今年雖受原物料短缺及友通遷廠減少主板出貨影響，營收仍維持成長。10月營收下滑主要受到中國大陸十一長假營業日縮減影響，預期11月可逐步回溫。而上半年原物料漲價有3～6月的遞延效應，目前已反映售價給客戶，預計毛利率亦將陸續回升。