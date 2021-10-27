林男去年7月不甘女友提出分手，竟趁著女友收拾房間時，要求最後一次性愛，不料遭拒，他執意霸王硬上弓，事後，女友傳訊給朋友求助，5人到場理論，眾人目睹哭泣、身體顫抖，有創傷反應，士林地院26日宣判，依強制性交罪判處林男3年4月徒刑。

林男與女友交往2年，去年7月23日約在住家對面談分手，林男要求償還欠款，女友同意後回屋收拾私人物品，裝箱後立刻拿走，無意與林男發生關係，更不願意「分手砲」，林男卻在女友打包過程衝，強行脱她衣服，不顧反抗，強行性侵得逞。

林辯稱女友同意，但合議庭認為，女友遭侵犯後，隨即用LINE向朋友求助，並急著償還債務，5名朋友都看到她哭泣、身體發抖等創傷症候群，認定女友明確表達不願意發生性關係。

判決指出，林男違反意願強行性交，侵害他人性自主權，傷害女友人格尊嚴，陰影恐終身難以抹滅，雙方尚未達成和解，全案依強制性交罪判處3年4月，可上訴。

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