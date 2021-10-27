今年4月赴美發展的諧星渡邊直美日前為工作返日，她上節目時講到移居紐約已有半年，但語言上的障礙令她煩惱，她說：「不管再怎麼練習，還是無法以流利英語表達。」但她充滿鬥志表示「我會再接再厲加強英文，謝謝大家給我的支持。」

渡邊在10月23日她34歲生日當天，在YouTube進行長達4小時的直播。她透露已在紐約參加過許多甄選，卻因語言無法溝通全部落選，而她仍不灰心，「希望後年能夠參與作品演出。」這半年她全心投入工作，11月再前往紐約打拼，「我希望能多結識當地人，最好是可以能交得到男友！」

渡邊的同門諧星師兄綾部祐二4年前就赴美發展，同在紐約的兩人常相聚，渡邊說：「就連已住了4年的綾部兄也仍為無法講出夠流利的英語煩惱，能說有進步的大概就是多知道了些動物的名稱，但日常對話裡用不到動物名稱吧！？」

渡邊發奮11月返回紐約後要努力提升語言程度，在IG發文「34歲了，但我不著急，繼續朝目標前進。」她也在IG上po出色彩繽紛的生日蛋糕，「這幾天來得到好多生日的祝福與禮物，真的很感謝大家。」她開玩笑說：「我就是為收生日禮回來的！」