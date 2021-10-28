證券交易所及櫃檯買賣中心今年增設「創新板」、「戰略新板」，但目前掛牌企業屈指可數，立委質疑這兩個單位成效不彰，金管會「叫不動」證交所和櫃買中心，要求撤換負責人，金管會主委黃天牧指出，有些獨角獸無法在台灣上市，是需要檢討，金管會會要求這兩個單位提供更好的業績出來。

立委曾銘宗在財政委員會質詢時指出，創新板、戰略新板、STO業務是金管會施政重點，但到現在創新板沒有企業上版、戰略新板3家、STO業務沒有，三項有兩項掛零，績效不彰，他質疑金管會「叫不動」證交所和櫃買中心，他希望金管會主委黃天牧不要對證交所和櫃買中心太客氣，要給他們業績壓力，曾銘宗表示，他的理解是金管會證期局叫不動證交所等單位，打電話去電話也不接，他必要時會向行政院長要求撤換這兩個單位的負責人。

黃天牧表示，他對這兩個交易所「是有些期待」，會要求他們提供更好的業績出來，但創新板要有些輔導過程，本來速度就會比戰略新板慢，儘管如此，有些獨角獸無法在台灣上市，是需要檢討。