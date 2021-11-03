2022議員選戰開打，北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩日前已宣布投入民眾黨北市士林、北投選區議員初選，與立委邱臣遠前辦公室主任陳思宇上演「雙姝對決」，怎料卻傳出陳思宇出奇招，同時又登記參選中山、大同選區，將對上前北市府副發言人林珍羽，更動作頻頻，密會黨主席柯文哲，呈「三姝混戰」。

民眾黨北市黨部主委林國成定調北市6個議員選區，原則只推1人，提高勝選率、免得兩頭空。據傳陳思宇不服黃瀞瑩爭搶士北區，同時也登記中山、大同選區，對上林國成女兒林珍羽，被解讀是變相向林國成施壓。

陳思宇10月31日已辭去邱臣遠的主任一職，據悉1日已到北市府密會柯，尋求選舉方面的意見，但柯並無表態支持哪方，只盼做到公平競爭，形同三國魏陳思王曹植「柯在府中泣，三姝相煎何太急！」

陳思宇3日受訪僅表示，選舉的目的是為大家服務，為大家服務不一定要選舉，現在要在乎的是食安，更在乎大家的健康，另外她也的確有找柯，但是用「反萊豬大眾走」聯盟召集人身分邀柯演說，尚在等柯回覆。林珍羽也僅說，尊重黨內機制，為地方服務大家一起努力。

林國成證實，他確實有聽民眾黨北市黨部執行長說有2個人登記2個選區，他還不曉得是誰，因在意願調查登記時，尚無法阻擋個人要參加2個選區，但12月1日會進行面談，當天就要參選人做出選擇，只能登記1個選區，不可登記2個，否則就不能進入黨部的遊戲規則。

據了解，除陳思宇外，民眾黨另1名登記2個選區的是民眾黨2018年不分區立委候選人吳靜怡（Grace），另外 黃瀞瑩、北市府副發言人魏佑任若都獲得初選提名，明年初將一起請辭離開市府，專心打選戰，而副市長黃珊珊若確定參選，可能在明年議會第一個會期結束後離開。