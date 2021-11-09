台中市第二選區立委補選，民進黨推出前立委林靜儀出戰，國民人選未定，黨基層等得焦慮。傳國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕今(9日)晚間7時，將到顏寬恒沙鹿服務處，陪同顏寬恒宣布參加第二選區立委補選。對此，資深媒體人羅友志直呼，「讓台中人再感動一次吧！」。

藍營從朱立倫、盧秀燕、江啟臣到藍營議員，都為顏寬恒壯聲勢，展現大團結氣勢。朱立倫強調，第二選區的立委參選人一定要接地氣，服務鄉親，不能空降，今晚除拜訪副議長顏莉敏外，重頭戲是與顏寛恒會面，盧秀燕也受邀出席。

民進黨籍立法院副院長蔡其昌稍早也宣布，將出任林靜儀後援會總會長。中二選區隨著藍綠人選確定後，這場選戰即將正式引爆。

對於顏寬恒將表態參選，媒體人羅友志9日在臉書上表示，顏寬恒曾喊出「家在哪，寬恆就在哪」，讓他忍不住喊話顏寬恒，「讓台中人再感動一次吧」。

有台中二選區居住在大肚區的網友在羅友志臉書留言表示，他「服務選民一級棒的」。也有網友表示「國民黨真的要團結硬起來，同心協力打倒民進黨，台灣已被他們搞的國不國家不家了」、「加油！打倒塔綠班」、「這是一場民心思變的戰爭」。