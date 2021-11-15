民進黨參選人林靜儀上午8時由競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟等人陪同登記。（盧金足攝）

前台中市長林佳龍15日在陪同林靜儀登記參選第二選區時強調，擔任過台中市長，將黨公職和社團組織起來，空戰熱絡，陸戰部分民進黨台中市黨部已總動員，舉辦座談會要遍地開花。政壇觀察，如果成功送林靜儀進立法院，林不只報了市長失利一箭之仇，也為民進黨立下汗馬功勞。國民黨也為輔選總動員，藍綠兩黨主席御駕親征，更讓這場補選升級為主席級的「英倫戰役」。

林佳龍雖表明，沒有參加六都市長選舉規畫，但中二選區補選，擔任林靜儀競選總部主任委員，不只重回台中選舉舞台，林佳龍這屆市長選舉大輸市長盧秀燕20萬票飲恨，若能打贏這一役，還為民進黨立功。

此外，第二選區長期以來都是藍大於綠，藍營地盤，林佳龍身為正國會，如能立戰功展現正國會實力，政治聲量也大為增加，此役運籌帷幄身負成敗重任。

林佳龍上午陪同林靜儀到台中市選委會登記時強調，非常光榮擔任林靜儀的競總主委，和陳柏惟再次並肩作戰，他在兩年前徵詢陳柏惟參選中二選區的立委，當時和民進黨、基進黨兩名主席一起為台中推薦優秀人才。

不到兩個月時間如何輔選？林佳龍說，此次以競選總部主委的身分陪同登記參選，也因過去擔任過台中市長，幫忙把黨公職和社團組織起來，空戰目前相當熱絡，陸戰部分民進黨台中市黨部已總動員，舉辦座談會要遍地開花。

林佳龍表示，這次選戰更要反賄選和選舉奧步，阻止買票、綁樁，他要求檢警調單位動起來，阻止綁樁買票的行為，只要選風乾淨，對於林靜儀的選情也有信心，目前空戰具有優勢，未來陸戰組織動員發揮最大的力量，呼籲檢警落實查賄工作，讓這場選舉是乾淨、正義的選舉。

立委何欣純表示，和林靜儀同為台中女中的學姐妹，也是在立法院好同事，在她登記參選特別來加油打氣，過去在擔任不分區立委時蹲點地方，提出法案、專業問政服務鄉親，特別是林靜儀的專業，擔任婦產科醫師照顧女性與孩子的健康，她笑稱「以往林靜儀接生過的孩子，也可能已經可以投票了」。

中二選區補選全台矚目，民進黨主席蔡英文親自授戰旗給林靜儀，也重兵部署中二選區輔選，國民黨主席朱立倫啟動顏寬恒輔選列車，顏寬恒挺身參與補選，以中二選區為重鎮，不只為公投案加溫，更是中二選區藍綠爭插旗的肉搏戰。