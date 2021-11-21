中信兄弟「大師兄」林智勝21日在7局下無人出局滿壘時，從樂天桃猿先發投手曾仁和手中敲出逆轉滿貫炮，這也是他生涯第289轟，追平「森林王子」張泰山所保有的聯盟紀錄。
林智勝昨天在延長賽第11局敲出再見全壘打，距離張泰山保持的中職紀錄只差1轟，今天他在本季例行賽最終戰打第5棒、鎮守一壘，前2打席都被曾仁和壓制，7局下兄弟無人出局攻佔滿壘，林智勝敲出右外野滿貫炮，不僅一棒幫助球隊逆轉，也寫下紀錄，與張泰山並列聯盟全壘打王。
中信兄弟「大師兄」林智勝21日在7局下無人出局滿壘時，從樂天桃猿先發投手曾仁和手中敲出逆轉滿貫炮，這也是他生涯第289轟，追平「森林王子」張泰山所保有的聯盟紀錄。
林智勝昨天在延長賽第11局敲出再見全壘打，距離張泰山保持的中職紀錄只差1轟，今天他在本季例行賽最終戰打第5棒、鎮守一壘，前2打席都被曾仁和壓制，7局下兄弟無人出局攻佔滿壘，林智勝敲出右外野滿貫炮，不僅一棒幫助球隊逆轉，也寫下紀錄，與張泰山並列聯盟全壘打王。
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