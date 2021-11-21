台中第二選區立委補選越打越烈，國民黨參選人顏寬恒發言人張禹宣一上場就被爆料，另一發言人白喬萱也貼文表示害怕遭國家機器鎖定而輪到自己。對此，民進黨參選人林靜儀表示，這跟國家機器有什麼關係。

針對最近頻頻與對手顏寬恒重疊，林靜儀指出，在這個選區最近大活動彼此都有可能會遇到，她辦公室一貫的態度是，如果拜訪對象願意讓她們公開行程，都會公開讓媒體和地方民眾知道在哪裡，這是她們的基調，因為選舉過程應該要面對民眾，論述和溝通的也是民眾，而對方如何安排行程，這要問對方。