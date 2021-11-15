弘光餐旅系新生首次學習果凍花。（陳淑娥攝）

弘光科大餐旅系學生參加2021 UAPP亞盟第六屆國際時尚美學廚藝創作競賽，榮獲5金4銀佳績，9位學生皆是首次參賽。有奪金學生坦言，國中時不愛念書，卻對餐飲很有興趣，首次參賽便奪金增加信心，未來要加倍努力學習，證明技職小孩也能闖出一片天。

指導老師的餐旅系副教授黃汶達表示，這次參賽學生以大一為主，皆是技優管道入學，比賽項目為果凍花、蛋糕裝飾、盤飾點心，其中，果凍花學生第一次接觸，從頭開始學，7位學生在短時間內專注練習，奪得3金4銀。另外，大一學生周姿君首次挑戰製作大型蛋糕，用心構思、花時間練習摘金；大三學生張以政挑戰自我，首次比賽也奪金，值得肯定。

在蛋糕裝飾奪金的周姿君透露，由於不愛念書，國中畢業後便決定高中念進修部，爸爸一度反對，不過，她以「會學好技術，考取證照」說服家人，選擇念台中家商進修部烘焙食品科。周姿君說，進入弘光科大念書後，認真跟著老師學習更精進技術，首次參賽就挑戰製作較大型的蛋糕，獲得金牌更以成績說服父親。

在果凍花項目比賽拿下銀牌的陳昱秀指出，念國中時學業很差，但是，她對餐飲有興趣，高中念北斗家商餐飲管理科，進大學後首次比賽，挑戰之前沒學會的果凍花，覺得很有趣，以後將盡可能參加比賽，藉此提升專業技能。

另外，果凍花金牌學生還有朱俊瑋、施雁羚、陳咨慧；銀牌則有王姝蘋、凃怡瑄、林芮禎。六位學生都是第一次接觸果凍花，有的人專長是烘焙、有的人是餐服，為了擁有更多元的專業技藝，跟著老師學習及參賽。陳咨慧說，高中時沒參加比賽，上大學後想要運用各種資源，增加學習面向，因此規劃目標是多參加比賽。

餐旅系大三的學張以政首次比賽，在盤飾點心奪金。他說，以前沒參賽過覺得有點遺憾，接下來要實習更沒有時間，疫情趨緩可以參賽，為了累積更多經驗，嘗試參賽。這次比賽，他以小時候和家人一起在甜點店，品嘗甜點帶來的幸福為主題，用塔類的甜點設計出作品，勾勒出和家人的共同幸福回憶，很開心拿到金牌。