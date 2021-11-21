高雄市政府今年與華視及民視聯手串連雙舞台精彩節目，日前公布蔡昌憲與瑪麗擔任晚會主持人，今(21日)再公布雙金卡司，分別是「金馬金曲原創歌曲嘻哈才子」李英宏及「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭。接下高流開幕後首場跨年晚會表演，李英宏透露自己的心情興奮大於緊張，期待能把晚會氣氛帶到最高點，給大家一個難忘的跨年夜。而法蘭同樣地期待到高雄跨年，她認為高雄天氣想必會很好，可以跨一個與以往不同溫暖的年，也想向粉絲們喊話：「冬天嘛！一路向南，一起去找溫暖！」

李英宏和法蘭兩人都曾獲得金馬獎肯定，極具創作與演唱實力，李英宏在2018年憑電影《誰先愛上他的》主題曲〈峇里島〉獲得「金馬獎最佳原創電影歌曲獎」，今 （2021））年也以電影《我沒有談的那場戀愛》同名歌曲入圍「金馬獎最佳原創電影音樂獎」，得獎呼聲極高有望再添一金，其他知名代表歌曲有〈台北直直撞〉和〈水哥〉等，歌曲結合台式嘻哈和在地復古元素，有濃厚的個人特色。法蘭則是在去 （2020）年甫以電影《親愛的房客》同名歌曲奪下「金馬獎最佳原創電影音樂獎」，今年則為了香港天后傳記電影《梅艷芳》重新演繹經典歌曲〈親密愛人〉和〈女人花〉，樂壇之路後勢看漲，歌聲略帶慵懶又迷幻，吸引不少死忠粉絲。兩人的歌曲都能營造給聽眾滿滿的畫面感，將跨年晚會打造成不一樣的音樂饗宴。

談到對高雄的印象與回憶，李英宏和法蘭過去都很常有在高雄演出的機會。法蘭說：「高雄的海鮮很好吃，天氣氣候宜人，城市街景到處都很明亮。連著好幾年都有去大港開唱參加音樂祭，覺得高雄是很熱情充滿生命力的地方。」李英宏則表示，「高雄是一個浪漫又熱情、步調輕鬆的城市，以前在高雄演出時，很喜歡早餐就先吃個鍋燒意麵，配上一杯茶的魔手飲料。」趁著高雄跨年晚會表演的工作空檔，李英宏很期待能去愛河走走，吃個道地的高雄黑輪。法蘭則是想到高雄的海港邊大啖海鮮，欣賞當地美麗海景。