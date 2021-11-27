第58屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北國父紀念館登場，金馬執委會主席李安將於明年初任期屆滿，他在紅毯稱讚每年參與金馬獎都像回家，並承諾未來只要不拍片，都會出席「蹭一下、取暖一下」。

今年星光大道由12度主持的楊千霈搭檔徐鈞浩擔任主持人，金馬執委會主席李安率先步上紅毯，他的任期將於明年初屆滿，由攝影大師李屏賓接棒。

李安表示，每年參加金馬獎都有回家的感覺，至今已參與30年，「每年回來就像回家，感覺跟外面獎項不一樣。」

李安表示，沒有參賽作品還是會跟大家一起緊張，並珍惜擔任主席的經驗，「雖然這幾年比較困難，我覺得電影人大家向心力都很強」。李安指出，每年看到優秀的電影工作者，彼此競爭也彼此鼓勵，非常溫暖，卸任仍會繼續懷念。

李安也承諾沒有拍片都會來參與金馬獎，「我會繼續關心金馬獎，跟大家蹭一下、取暖一下」，對於下屆執委會主席李屏賓，李安也相信他會做得很好，「從他的人緣、見識、藝術成就，會帶金馬走得很好，最主要是金馬獎也有很好的傳統，繼續維持下去」。

李安透露目前有新的拍片計畫，正在創作劇本，「現在拍片比較辛苦，我還在努力中，希望明年有好運氣」。

李安也鼓勵台灣影人繼續拍片，儘管影視業正經歷很大的變化，但機會也更多，「希望大家繼續創作自己的文化，找到與觀眾的聯繫，還有實現自己的夢想，希望大家繼續加油，保重保重」。（編輯：屈享平）1101127