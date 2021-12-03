美國聯邦眾議院今天通過臨時開支法案，將聯邦資金撥款期限延長到2月18日，力圖避免聯邦政府在明天午夜陷入局部停擺，不過法案接下來能否在參議院過關仍有變數。

民主黨掌控的眾議院以221票贊成、212票反對通過臨時開支法案，共和黨只有一位跑票支持。目前不清楚參議院能否在明天最後期限前批准過關，因為拜登政府強制百人以上企業員工接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗措施引發爭端。

路透社報導，一小群強硬派共和黨籍參議員揚言，若無修正案避免拜登政府繼續取得資金推行強制接種令，他們就會拖延法案。

若臨時開支法案未能在參議院過關，數十萬名聯邦員工恐會被迫放假，造成數十個計畫停擺或縮減規模。

參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天說：「這是好的折衷辦法，讓兩院兩黨有適當時間就撥款事項完成磋商。」

但李伊（Mike Lee）、克魯茲（Ted Cruz）、馬歇爾（Roger Marshall）等共和黨籍參議員不同意，使得政府週末局部停擺可能性升高，參議院可能會放慢動作並最終通過法案。

李伊在參議院表示，如果他和其他共和黨籍參議員針對是否在接下來政府撥款法案中納入強制接種措施資金一事表決，他們可能就不會耽擱臨時開支法案。

李伊說：「我只要求表決，只會花15分鐘，我們可以現在就投票。」他還說，他和其他在背後努力的共和黨籍參議員都希望就修正案取得簡單多數。

緊急通過臨時開支法案有其必要性，因為國會尚未通過12項年度撥款法案，而這些法案是為10月1日起的財政年度政府活動提供經費。