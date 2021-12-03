美國參議院2日（周四）通過一項短期政府支出法案，可讓美政府到明年2月資金無虞，這使得原本逼近的美政府關門大限可暫時解除。

民主黨為多數的參院周四以69對28票通過該法案，讓美政府到2022年2月18日都可維持運作資金。之前一些保守派共和黨參議員一度因抗議總統拜登的強制疫苗措施，試圖阻撓該案過關。

美政府資金預計到本周五午夜用盡，而美國總統拜登在此之前有充份時間可簽署該法案使其生效。

在參院通過該法案的數小時前，眾院甫以221票對212票表決該案過關，共和黨方面有一名眾議員跑票。

延長聯邦支出到2月中，可讓國會議員有更多時間協商並且通過新的資金法案。共和黨希望儘可能保留目前的資金水準，民主黨則冀望增加資金，作為多項國內教育、醫療、研發等計畫所用。

美國會還面臨另一個政府停擺的危機，因聯邦政府已接近28.9兆美元的借貸上限，美財政部曾估計到12月15日就會達到上限，一旦無法及時延長或提高上限額度，就會引發經濟上的災難性違約。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周四早上與共和黨領袖就支出計畫達成協議，為該法案順利過關鋪平道路。他表示，「我很高興到最後冷靜的頭腦占上風。政府將維持營運，我感謝國會議員讓我們從一場可以避免、沒有必要且耗費成本的關門危機邊緣拉回。」

此次表決也讓近幾周對於華府可能停擺的疑慮放下來，正值變種病毒Omicron崛起之際，官員擔憂這可能會影響美國的防疫能力，因一旦政府關門，可能因此裁撤部分官方醫療與研究人力。

民主黨參議員成功擋下一些保守派共和黨議員的攻勢，後者試圖延宕表決，揚言將阻攔參院通過此案，寧可引發暫時政府關門，為要抗議拜登政府對民間企業實施的強制疫苗令。