針對美掌握情資，莫斯科可能於2022年年初揮兵入侵烏克蘭，美國總統拜登8日表示，他已警告俄國總統普丁，如果俄國攻擊烏克蘭，美方將祭出前所未見的制裁；不過，他隨後也提到，烏克蘭不是北約成員，美方並沒有向烏國派遣美軍的計畫，引發示弱的抨擊。

《星條旗報》指出，拜登在白宮向記者表明，「對於美國片面使用武力對抗入侵烏克蘭的俄國，這種想法完全不存在」。他強調，如果北約盟國受到攻擊，美國就有「道義與法律義務」保護他們；但烏克蘭不是北約成員，這項義務不適用於烏克蘭。

不過，他不忘再度向普丁喊話，如果俄國入侵烏克蘭，美國與其盟國將實施他「前所未見的經濟制裁」。

拜登也證實，除了警告嚴厲的經濟制裁外，自己還提到美國會向烏克蘭提供更多的國防資源，也會增強美軍派駐北約國家；特別是東部戰線的國家，以因應俄國對鄰國的侵襲。

他形容自己與普丁的對話「非常直接」。「我們有禮貌的對話；但我講得很清楚，如果他真的入侵烏克蘭，後果會很嚴重」。「我絕對相信他收到了此一訊息」。

就在拜登發表此一言論的前一天，拜登才和普丁進行2小時的視訊峰會；當時，他直接提醒這位俄國總統，假使俄國入侵烏克蘭，會面臨嚴峻的後果。不過，他也強調自己更偏好外交解決僵局。

就在兩人舉行視訊峰會之際，美國情報才表示俄國已向烏克蘭邊境調動70,000名士兵(邊境總兵力達17.5萬)，為明年初可能發動的軍事入侵做好準備。不過，美方認為普丁還未做出入侵烏克蘭的最終決定；官員憂心，只要他選擇入侵，俄國會針對此再升級能力。

拜登也證實美國會向烏克蘭提供更多的國防資源，也會增強美軍派駐北約國家；特別是東部戰線的國家，以因應俄國對鄰國的侵襲。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）視察烏俄邊境。(圖/路透社)

對於入侵烏克蘭的指控，莫斯科全盤否認，並強調一切都是抹黑，真正的問題是北約東擴想將烏克蘭併入。

另外一派主張美國應在烏克蘭議題有所克制的人士，則敦促拜登公開聲明不會向烏克蘭派兵。其認為，美國裝作要保衛該國不受俄國入侵，此舉完全沒有意義。

但《紐約郵報》專欄作家古德溫（Michael Goodwin）抨擊，拜登的做法過於軟腳。相較於俄國有明確的目標與鐵腕；拜登無疑過於軟弱。不管哪裡火燒屋，拜登的做法都是訴諸外交承諾，而這讓美國最後都是在文字遊戲，對手卻以實際軍力或灰色行動因應。

加上美國人也不想要戰爭，這讓拜登已在阿富汗膽怯、混亂的撤出，而這又凸顯他可能會拋棄盟友或合作夥伴。也因此，阿富汗可能會成為台灣或烏克蘭的前車之鑑。