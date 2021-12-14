就在幾週前俄羅斯試射飛彈摧毀一枚報廢人造衛星後，美國也開始測試面對中國和俄羅斯太空威脅的衛星防衛應變力。

路透社報導，電腦輔助下的模擬測試包括美國飛彈追蹤衛星可能遭擊落、衛星干擾和其他電子戰「效果」，這些都是太空戰中可能的戰術。模擬測試不使用實際衛星。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）在視察科羅拉多州施里弗太空軍基地（Schriever Space Force Base）期間，觀看美軍主辦的「太空旗」（Space Flag）模擬太空訓練演習。這是第13次這類演習，也是第3次有英國、加拿大和澳洲等盟友參與的演習。

五角大廈高層官員本週巡視美國基地的同時，總統拜登政府的2023年預算草案逐漸成形。國防部希望將預算用於能夠嚇阻中國和俄羅斯的軍隊上。

在俄羅斯上月成功進行反衛星飛彈試驗後，美國官員認為，讓美國衛星網絡能抵禦攻擊、並利用「太空旗」等機會進行訓練的必要性愈來愈大。

衛星對於軍事通訊、全球定位導航和戰事所需的計時系統至關重要。

為期10天的太空軍事演習試圖模擬美國尖端太空能力。訓練演習包括一個對抗小組，模擬像是俄國或中國等具有太空能力的侵略國。

俄羅斯並不是第一個在太空進行反衛星試驗的國家。美國早在1959年就首度測試，當時衛星是相當罕見且新的科技。