中華汽車（2204）100％轉投資的綠捷公司（GreenTrans），自2017年於台北國際物流展公開發表自主移動機器人AMR（Autonomous Mobile Robot）概念機後，引起產業界關注，除了充份應用在中華汽車生產線外，2019年起更陸續被台灣半導體指標大廠導入在無塵室內使用，目前已成為台灣半導體AMR的領先廠商，中華汽車以兼具使用者及開發者的身份進入AGV（無人搬運車）、AMR市場，相信能成為中華車的業外新支柱。

看準AGV/AMR市場發展商機，綠捷公司參與15日起舉行的台北國際自動化展，積極拓展海內外商機。

中華車指出，綠捷AGV產品在中華車楊梅廠內建立研發、製造及測試基地，楊梅廠也成為AGV的最佳實驗場域。中華車2012年起投入AGV研發生產並在自家汽車裝配線應用，楊梅工廠至今使用70台AGV應用在不同車種的供料路徑上，負責搬運車體、引擎總成、後軸總成與底盤線成台份物料，大大提高楊梅工廠的生產效率。

中華車2020年啟動的「藍天計畫」最新自動化生產線更是擴大使用，2022年預計再增加導入約30台AGV。

綠捷執行副總廖壽錦表示，目前世界各工業強國普遍將改造物流結構、降低物流成本作為企業在競爭中取勝的重要措施，AGV/AMR就是一個協助企業降低成本的利器之一，所以近年各國AGV/AMR的市場規模都以爆發性的比率持續成長中。而台灣市場也在一例一休政策所帶來的衝擊下，加速了產業自動化的步伐，很多企業也都積極評估導入無人搬運車中。

而近年來綠捷聚焦在自主移動機器人AMR，整合協作式機械手臂，透過SLAM即時地圖建構與精確定位，搭配全向輪控制提升移動效率、快速與客戶機台對接、生產線上無接觸式自動充電，為客戶提升設備利用率。

看準AMR的發展潛力以及半導體產業在台灣的群聚，綠捷預估AMR的年複合成長率上看20％，並持續擴大智慧傳送應用，2022年將推出AMR系列新產品－「荷重150kg牙叉式AMR」，以對應半導體業或電子業生產線承載靜電盒或電子零組件的桶車傳送，及「荷重1～4噸重潛入式AMR」，以對應汽車業、紡織業、石化業及銅箔廠等重載AMR需求。