工業電腦廠凌華(6166)今日應邀召開線上法說，雖然零組件缺料及出貨遞延影響復甦動能，但「狀況不會再壞了」，2021年第四季營運將谷底回升、全年營收估與去年相當，明年首季營收可望與第四季相當，全年營運將谷底翻身、力拚繳出雙位數成長目標。

凌華2021年11月自結合併營收8.93億元，月增4.27％、年增3.17％，回升至近5月高點。累計前11月合併營收83.99億元、年減1.82％，雖續處近5年同期低點，但衰退幅度較前10月2.38％持續收斂。

觀察各地區營收，30％的北美年減15％、28％的亞太年增34％，23％的中國大陸年減10％、18％的泛歐年減9％。以事業群觀察，50％的嵌入式平台及模組事業處（EPM）年減6％，23％的網通暨公建事業處（NCP）年減23％，25％的物聯網策略解決方案與技術事業處（IST）則年增達43％。

凌華第三季營運探底、每股虧損0.24元，累計前三季稅後淨利0.17億元、年減達89.78％、每股盈餘0.08元，雙創同期新低。全球財務長鄒大智表示，主因零組件短缺導致出貨進度遞延、成本上漲造成毛利率下滑，以及總部廠房搬遷等一次性費用認列等影響。

鄒大智認為，零組件短缺狀況將持續至明年，但客戶到供應端均已面對並尋找解決方案，預期影響將逐步減緩。目前第四季至明年上半年的訂單能見度均相當良好，業績成長趨勢明確。真正的挑戰仍在供應鏈，第四季復甦動能較先前預期弱，主因出貨進度遞延影響。

凌華原先力拚今年營收成長5～10％「逆轉勝」，惟受出貨進度遞延影響復甦動能，雖預期第三季已是谷底、第四季將優於第三季，但全年營收預估將與去年相當、較先前預期下修，獲利則將難逃衰退態勢。

不過，凌華對明年營運成長維持樂觀，鄒大智表示，凌華目前訂單達交率約7～8成，將致力今年已收單但遞延出貨的訂單陸續出貨，目前預期明年首季營收有望維持與第四季相當水準。同時，集團因應發展規畫，已在第三季進行較大幅度的組織改造。

鄒大智指出，凌華過去依據生產及銷售，區分為產品事業部及地區性銷售，如今轉變為事業群組織，11月起區分為邊緣AI、邊緣可視應用、自主移動等3事業部運作，將原有的EPM、IST、NCP部門納入邊緣AI部門，並增設RBU、DMS+及全球設計等單位。

而邊緣可視應用部門則與大股東友達深化合作，區分為醫療、工業顯示系統、資訊娛樂應用等單位。自主移動部門則主攻機器人及車輛。鄒大智指出，藉此聚焦營運可使公司對未來相關應用成長趨勢更清晰，對市場的掌握度亦可望提升。

鄒大智表示，依據目前在手訂單及設計導入專案數量，認為明年各地區均可望繳出相對應成長，邊緣AI事業群旗下的EPM、IST、NCP部門亦可望同步成長，認為「狀況不會再壞」、明年營運將谷底翻身，力拚繳出雙位數成長動能。