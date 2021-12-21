無塵室機電工程產業EPS獲利王-聖暉（5536）集團，不僅是台積電周邊半導體產業的重要合作夥伴，業務服務範圍包括目前的主流產業，如光電、綠能、生技等。聖暉董事長梁進利今（21）日在法說會上指出，受惠台積電帶動週邊擴廠效應短期內應不易減緩，加上中國十四五計畫全力發展第三代半導體所帶動的擴廠商機無限。聖暉已有二個第三代半導體專案，顯示聖暉在中國的產業競爭力，未來受惠程度也將最大。

根據工研院產業科技國際策略發展所估計，2020年全球化合物半導體產值超過1000億美元，占整體半導體產值約18.6％，預估2025年將成長到1780億美元。其中，中國包括中芯國際、英諾賽科、韋爾股份、卓勝微、天科合達、同光晶體、泰科天潤、三安等紛紛進行擴產，顯示中國企業對第三代半導體發展的期待。

聖暉看好後疫情加速催化全球產業啟動新一波擴建潮，加上各產業供應鏈重組朝台灣、東南亞區域佈局，憑藉聖暉多年深化多產業、多區域、多工種營運核心價值，發揮集團垂直水平資源整合，提升市場競爭力與擴大整體接單動能，2021年前三季EPS達14.66元；前11月合併營收已達180億元，創歷年同期新高，躍居無塵室機電工程產業EPS獲利王！

尤其2021年前11月，整體未完工的在建工程案量、金額大幅成長，並創歷年新高水準，隨著案件完工進度逐步認列營收，有助於聖暉創造未來營運良好成長引擎。

聖暉耕耘無塵室與機電整合工程服務累積長達42年基礎，可有效整合無塵室、純廢水、消防、機電、土建、工程管理、以及旗下子公司朋億（6613）於高科技領域水、氣、化設備供應等各類不同專業領域，提供客戶全方位機電專業統包工程服務，2021年前三季半導體、電子組裝、綠能光電、其他產業營收比重分別為52％、18％、14％與16％。

根據標普全球評級（S＆P Global Ratings）預估，後疫情掀起各產業加大資本支出計畫以因應市場供需缺口，包括半導體、高科技電子、傳統產業等，在各產業齊力投資擴建下，預估今年全球企業資本支出將繳出年增13％，並可望寫下13年來的新高水準。

聖暉表示，看好半導體、封裝、高階廠辦、生技醫療、雲端中心等大型化產業投資擴建熱潮，除增加大型專案統包工程業務承攬契機，在各產業同時啟動廠務擴建需求，對於工程施作配合彈性、工程品質與確保工期等面向要求較高，創造具備有一定規模、擁有產業施作實績之無塵室機電統包業者，有機會在全球產業擴建商機中占據較高競爭優勢。

另一方面，聖暉持續深化專業工程人才培育及內部人才儲備計畫等，強化各領域技術層次及整合施工能力，藉以提升承攬大型統包工程之整合能力及高可靠度施工品質。聖暉旗下員工人數自2016年的921位，截至今年前三季達1584位，員工平均年齡約35歲，集團持續投入人力資源擴增，培育養成擴大接案能力，推動集團未來營運維持良好成長續航力。

展望未來營運，聖暉深化多產業、多區域、多工種的營運策略，完善集團垂直、水平資源整合效益持續發酵，同步推動旗下子公司-聖暉系統集成集團於中國掛牌上市計畫，加速擴張中國及國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升競爭力。