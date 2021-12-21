男子誤把油門當煞車，車子衝進漁港卡消波塊中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市70歲廖姓男子與51歲艾姓妻子，21日上午9時許開車前往永安漁港觀光市場，當時廖男在車內準備停車，妻子則是在車外等待，廖男在停車時不慎將油門當成煞車，整台車輛衝出南岸停車場護欄，車子就卡在消波塊之中，消防人員接獲報案，消防人員利用長背板協同海巡人員將駕駛搬上岸，男子無明顯外傷僅有右手腕疼痛、髖骨疼痛，送往部立桃園醫院新屋分院救治。