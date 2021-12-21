誤把油門當煞車 7旬男連人帶車「衝進漁港」卡消波塊中 12:032021/12/21 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子誤把油門當煞車，車子衝進漁港卡消波塊中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子誤把油門當煞車，車子衝進漁港卡消波塊中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市70歲廖姓男子與51歲艾姓妻子，21日上午9時許開車前往永安漁港觀光市場，當時廖男在車內準備停車，妻子則是在車外等待，廖男在停車時不慎將油門當成煞車，整台車輛衝出南岸停車場護欄，車子就卡在消波塊之中，消防人員接獲報案，消防人員利用長背板協同海巡人員將駕駛搬上岸，男子無明顯外傷僅有右手腕疼痛、髖骨疼痛，送往部立桃園醫院新屋分院救治。 大巨蛋再傳工安意外 1工人「B2墜B4」左腿變形血流如注 天兵凌晨站哨丟下10發子彈 帶嫩女友進營區幽會2hr下場曝 #漁港 #油門 #煞車 #車子 #消波塊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛車停火車站遭竊 車主接警方電話傻眼「被開到台中犯案」 14:042021/12/20 社會 火烤小鳥逼吃屎是前菜 他遭電擊榔頭碎掌9小時如煉獄 08:122021/12/21 社會 隔壁車這樣停女傻眼「是多怕冷」 網神回：它寂寞 00:202021/12/20 社會 為推建案請清潔隊砍百年龍眼樹製成木椅 無良建商判賠45萬 19:332021/12/18 社會 父酒後開車連人帶車衝進邊坡 13歲小兒子當場被拋飛車外亡 16:492021/12/19 社會 深夜抓蝦嗅到腐臭味 石岡壩下游驚見手指及腐蛆 22:462021/12/19 社會 17歲少女聽同車友聊一夜情 暴哭曝：我被性侵 15:582021/12/20 社會 郭水義：中華電信落實ESG IDC機房全面使用再生能源 19:012021/12/20 財經 石岡壩下游無頭屍身上有骨釘 與8月落水失蹤男特徵相符 19:042021/12/20 社會 隆中 三款自研遊戲衝業績 04:102021/12/18 證券．權證 二手車行「清庫存換現金」 製造假車禍撞爛15車詐保600萬 12:472021/12/20 社會 蕾神大戰王力宏輾壓公投 網友深夜「在線等」瘋狂關注如追劇 10:002021/12/21 娛樂 第2波熊好券今起登記 最多可中1500元 4大QA看這裡 08:312021/12/20 生活 社會熱門新聞 天兵凌晨站哨丟下10發子彈 帶嫩女友進營區幽會2hr下場曝 - 社會 全台首例！偷用2台大醫科生榜單打廣告 補教班主任慘了 - 社會 7旬婦穿越快車道遭撞噴飛摔地亡 驚恐瞬間畫面曝 - 社會 報復閨密搶男友 怒嫁她哥哥成貴婦「冷眼看他們落魄」 - 社會 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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