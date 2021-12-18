國道5號火燒車 駕駛驚險逃命 03:252021/12/18 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道5號南下路段發生火燒車，宜蘭縣消防局派員前往灌救。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣林姓男子昨（17日）晚間11時51分，行經國道5號南下路段41.7公里處時，車尾排氣管忽然冒出火花，緊接車頭引擎室起火燃燒，所幸林男停妥車輛後逃出車外，無人員傷亡。 林姓男子駕車時，忽然聽到後方車輛不斷按喇叭，他放慢車速後發現車尾排氣管冒出火花，林男將車輛停在外側路肩後逃出車外，車頭引擎室隨即起火燃燒。 宜蘭縣消防局接獲坪林行控中心通報，派遣特種、消防分隊人車前往搶救，今天0時0分火勢控制，0時7分火勢熄滅，火燒車發生的原因仍待釐清。 大潭電廠1噸重鐵門脫軌 壓死員工 怕土地被拍賣 違規王速繳清60萬罰款 #車輛 #國道5號 #火燒車 #林姓男子 #車尾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 倒下瞬間曝光！大潭電廠1噸重鐵門脫軌 1男員工遭壓死 15:012021/12/17 社會 奇景第二代車用TDDI第三量產 獲美歐日車廠廣泛導入 19:092021/12/17 財經 有錢就是任性！千萬超跑麥拉倫堵路害塞車 後方駕駛氣炸 18:242021/12/17 社會 陸曝升級版殲15 新舊航母都適用 可搭載霹靂-10 09:322021/12/17 軍事 2長腿少女雙載闖紅燈 直撞賓士車狼狽噴飛路中 11:452021/12/17 社會 偷竊失風變強盜！賊持剪刀劃傷蔥油餅攤商 13小時後落網 22:062021/12/17 社會 電動車激化SiC需求 研調估2025年市場規模達6.5億美元 09:002021/12/17 財經 LINE隱藏功能太無敵「一個能抵十個」網狂讚：超級方便 18:542021/12/17 生活 經濟部發表創新記憶體 搶攻智慧物聯網、車用電子與AI新商機 12:402021/12/17 財經 見前任與新歡談笑風生 醋女理智線秒斷「撂2男持刀狠砍」 12:302021/12/17 社會 見醉母被欺負氣炸！女兒想開車撞他卻失敗 害母衰被送辦 14:072021/12/17 社會 社會熱門新聞 獨家》空軍女中校淪台傭 放公假當前總司令夫人24H看護 - 社會 華航19年前澎湖空難靈異1分鐘錄音又現 悽喊：我不要死在這 - 社會 桃園分租套房驚傳火警 1人明顯死亡 2人一度失聯 - 社會 賊光顧果園不偷蓮霧只偷這東西 變賣銷贓卻因「實名制」栽了 - 社會 短褲妹半夜奔警局求援「俏女警拆她機車」她還開心比讚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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