宜蘭縣林姓男子昨（17日）晚間11時51分，行經國道5號南下路段41.7公里處時，車尾排氣管忽然冒出火花，緊接車頭引擎室起火燃燒，所幸林男停妥車輛後逃出車外，無人員傷亡。

林姓男子駕車時，忽然聽到後方車輛不斷按喇叭，他放慢車速後發現車尾排氣管冒出火花，林男將車輛停在外側路肩後逃出車外，車頭引擎室隨即起火燃燒。

宜蘭縣消防局接獲坪林行控中心通報，派遣特種、消防分隊人車前往搶救，今天0時0分火勢控制，0時7分火勢熄滅，火燒車發生的原因仍待釐清。