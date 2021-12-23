國道1號北向188.1公里，發生連環車禍，造成嚴重回堵。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北向188.1公里，發生連環車禍，造成嚴重回堵。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北向188.1公里，發生連環車禍，造成嚴重回堵。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號中彰路段，晚上近6時許，接連發生2起追撞事件，休旅車、轎車等7輛車如打保齡球，連環大追撞事故，車尾撞車頭，幾乎前後都損毀，幸好沒有人受傷，但正逢下班尖鋒時段，造成大塞車，回堵6公里，直到晚上近7時許才排除。

國道三隊調查，國道1號北向188.1公里，發生連環車禍，起因先是汽車行駛內側車道，因未保持安全距離追撞前車，又被尾隨後車撞上，強烈衝擊力道，造成已經再撞到前車的轎車，又再往前衝，再撞前車一次，前車形成打保齡球的衝力，造成7車連環撞成了一團。

國道三隊接獲通報，派遣所轄員林分隊前往，18時33分抵達進行處理。救護車於17時57分抵達現場，經查無人受傷。國道三隊緩撞車及高公局事故處理小組，分別於18時14分及18時41分到達警戒，事故陸續排除，全部於18時56分排除恢復通車。

國道三隊表示，經過酒測，多起事故各駕駛人酒測值皆為零，肇事責任歸屬還待進一步釐清。