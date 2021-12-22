黑色自小客車有人員受困，消防救護人員將其搶救送醫。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮台61線南下110K＋800白沙屯路段，22日上午11點多發生3車追撞事故，警消人員獲報到場搶救，現場有5人輕重傷送醫。

根據了解，當時是一輛砂石車行經事故路段，發現前方工程車龜速行駛，砂石車駕駛想變換車道到外車道，結果不慎擦撞到一輛黑色自小客車，導致小客車失控再撞該輛工程車，有兩人因此受困車內。

警消人員指出，現場傷患5人，重傷2人分別送往通霄光田醫院，另3人輕傷則送苗栗市大千醫院。而工程車是否正在執行公務，還在了解當中，詳細肇事情況也有待釐清。