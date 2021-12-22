台61線西濱南下通霄後龍段 3車追撞2人受困搶救中 11:562021/12/22 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線西濱南下通霄後龍段110公里處出口前，發生3部大小車事故，目前傳出2人受困搶救中。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗消防局22日上午11點多接獲通報，台61線西濱南下通霄後龍段110公里處出口前，發生3部大小車事故，目前傳出2人受困，消防局派遣後龍、通霄、西湖分隊前往搶救中。 特戰士官長兩度摸女士官胸部 還嗆：摸一下會死喔 按摩師扯褲指侵OL辯「不小心滑進去」 完事跪騎樓洗門風下場慘 #通霄 #後龍 #台61線 #西濱 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮男子酒駕追撞前方菜車 白蘿蔔噴滿地現場一片狼藉 10:372021/12/22 社會 合歡山雪季31日開跑 登山須簽切結書 04:102021/12/22 焦點要聞 上銀明年加碼資本支出 拚當龍頭一哥 04:102021/12/22 證券．權證 台股龍頭基金明年起換人操 恐掀投信投資長搬風潮 11:392021/12/22 財經 南港NEXT 發展鎖定西軸線 04:102021/12/22 產業特刊 台南2022加碼道路開闢與維護 10:172021/12/22 區域情報-台南 135億 台塑永續融資聯貸 日系銀承辦 04:102021/12/22 財經要聞 垃圾島嶼蛻變之路／重建海岸線 啟動觀光願景 10:242021/12/22 寶島 左營男子夾娃娃機頻失敗 竟異想天開徒手用「撈」的 11:032021/12/22 社會 朋友訂婚「相挺」！新秘包辦7髮3妝 見紅包金額心死：太羞辱人 10:572021/12/22 社會 老藥局暗夜惡火 釀2死2傷 04:102021/12/22 社會新聞 莊瑞雄今宣布投入屏東縣長初選 04:102021/12/22 政治要聞 訊連人臉辨識 明年貢獻營收 04:102021/12/22 產業．科技 社會熱門新聞 特戰士官長兩度摸女士官胸部 還嗆：摸一下會死喔 - 社會 朋友訂婚「相挺」！新秘包辦7髮3妝 見紅包金額心死：太羞辱人 - 社會 已婚系主任遭控劈腿人妻「藏研究室密會」 當事人回應了 - 社會 高中生笑同學身材像「東坡肉」害父母連帶要賠錢 - 社會 SOD竟然是真的！13歲少年是處男 49歲女師「上陣實戰教學」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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