2021年12月15日23時許，山西省呂梁市孝義市西辛莊鎮杜西溝村發生一起盜採煤炭資源案件，引發礦災致人員被困。截至17日20時，經過救援人員近45個小時全力營救，最終核實，井下被困人員為22名，20人獲救，2人遇難。獲救人員生命體征平穩，已送往醫院救治，現場救援工作全部結束，善後工作同步進行。

案件調查同步展開，將依法依紀追究相關責任。孝義市按照省委省政府部署，將在全市範圍內開展打擊非法盜採專項整治工作。

澎湃新聞報導，12月17日下午，山西省呂梁市孝義市召開全市幹部大會，宣布免去趙建喜和楊光的市委、市政府主要領導職務，提名免去何一帆的孝義市副市長職務；同時，任命劉世慶為孝義市委書記，任命郭清智為孝義市委副書記並提名為孝義市市長人選，提名褚占峰為孝義市副市長人選。

公開資料顯示，劉世慶、郭清智和褚占峰此前分別擔任呂梁市下轄的興縣縣委書記、柳林縣委副書記和呂梁市應急綜合救援支隊支隊長。

經大陸國家礦山應急救援汾西隊、山西焦煤霍州煤電集團礦山救護大隊、陽泉煤業礦山救護大隊、孝義市應急救援大隊等專業救援力量400餘人連續兩天的全力救援，截至17日18時許，20名被困人員成功升井並送醫救治，另有2名被困人員遇難。