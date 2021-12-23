嘉義縣萬能工商畢業生鍾至維，身擁15張證照，獲得第17屆技職之光「證照達人」肯定，校長陳育修也誇讚他的努力不懈。（呂妍庭攝）

嘉義縣萬能工商畢業生鍾至維跨領域考到15張證照，身擁多項技能。（呂妍庭攝）

嘉義縣萬能工商畢業生鍾至維，就讀電機科3年間，跨領域取得9張丙級證照、5張乙級證照，並考取經濟部自來水管承裝技工資格，身擁15張證照，讓他獲得第17屆技職之光「證照達人」肯定，是萬能創校以來第一人，校長陳育修形容鍾至維的努力，讓他成為「選技職，好好讀，有前途」最佳詮釋。

鍾至維說本身不愛念書，卻很喜歡拆拆解解，國中畢業決定選讀萬能電機科，在師長的帶領下，不只他考了15張證照，全班34人共考到297張丙級，79張乙級證照，戰果豐碩。

鍾至維說自己學東西雖然快，但「態度決定成就」，所以認真看待每一件事，尤其高三為考乙級證照，一周7天都在練不同專業，常常晚上8、9點才離開學校，印象最深刻是為了準備氣體燃料導管乙級證照，老師帶著他和幾個同學從嘉義跑桃園，就是為了讓他們了解考試內容，甚至協助學生一釘一槌，自造練習場地。

鍾至維強調，每張證照背後都經過數不清的模擬考，也不是一次考就會過關，成為證照達人成就的背後，是捨棄玩樂時間、比別人多花一倍時間練習換來的，儘管已進入大學就讀，滿身技能的鍾至維仍表示會持續精進、考照，為自己的人生加值。

萬能實習處主任黃建中說表示，以往「技職之光」獎多是大專院校生囊括，畢竟要一口氣拿到多張證照，對要兼顧升學的高中技職生來說非常不容易，在校方帶領下，鍾至維不但取得15張證照，還跨領域考照，現身擁多項技能的他，根本不怕找不到工作。