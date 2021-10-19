虎豹潭體驗營釀4死2失蹤，其中1名罹難者是新北市永和國小9歲學童，新北市教育局除對該校學生進行心理輔導外，也將會對營隊活動的師資照證、安全防護措施等做全面檢視及進行水域安全宣導，並安排當日參與體驗營的其餘5位新北學童接受生命教育。

教育局表示，將針對轄區幼兒園、高中職及國中小學校、實驗教育學校、團體及機構、社區大學、樂齡中心等舉辦類似戶外營隊、活動或課程進行全面檢視，要求務必檢核活動流程、師資證照和保險、安全防護措施制度等，也會進行嚴格要求和輔導，確保學生活動安全無虞。另也會要求補習班及課後照顧中心（安親班）應依核准班舍授課，不得辦理戶外教學活動，本局將加強查核。

此外，教育局也會持續進行校園水域安全宣導教育，並已函文要求各校重視水域安全宣導及提供相關宣導資訊，請學校於課程內、放假前夕及畢業典禮時，結合任何可運用資源，提醒學生及家長適逢雨季，且偶有午後強降雨的情形，考量於放假期間，參與戶外活動可能性高，請務必落實水域及遊憩安全宣導，且應穿著救生衣並選擇合法承辦單位及合法水域場所，守護學生生命安全；同時利用新北校園通APP、本局社群網站等各式管道，提供學校及民眾水域安全等相關資訊。

而永和國小已成立校園緊急事件應變小組，將對班級做悲傷輔導，及罹難學童的哥哥做個人輔導，校方並啟用仁愛基金及結合區公所資源協助家屬後續處理事宜，也會協助家屬申請學生平安保險理賠與跟廠商求償事宜及司法訴訟。對罹難學生家庭評估需求，教育局將連結社政資源予以協助，另請各班老師評估事件後出現心理壓力反應的學生，必要時轉介輔導處。

教育局指出，除永和國小2名學童（其中1人罹難），新北還有3所國小、1所國小附幼共4名學童參加虎豹潭體驗營活動，教育局已請學生輔導諮商中心協助各校專業人力人員針對校內師生，立即安排生命教育、悲傷輔導並提供心理師專業諮詢等資源，協助安撫師生情緒。