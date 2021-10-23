新北市振興經濟推出「登錄發票抽汽車」及「學生加碼抽」等活動，並加碼抽369萬元的保時捷電動車，但有家長發現系統設定以手機號碼註冊，學生沒手機無法參加，新北市經發局今表示，市府已優化系統，自26日起，學生可以用「家長手機＋一個英文字母」來註冊，以保障所有民眾參與活動的權益。

經發局表示，新北市配合中央振興五倍券加碼推出專屬「新北加倍券」，送出31萬份新北加倍券「加倍奉還」民眾，15日迄今登記新北加倍券兌換人數逾70萬人，更推出「登錄發票抽汽車」及「學生加碼抽」，但卻接獲家長反應，有些學生沒有手機可以註冊參加，經審慎評估後，決定放寬並同步進行系統改版優化。

經發局舉例，自26日起開放學生可以用家長手機號碼後加一個英文字母來註冊，如家長手機號碼為0933123123，可於手機號碼「後」再加一個英文字母如A，將家中學生帳號註冊為0933123123A，一個手機號碼除原註冊帳號，另最多可再綁定4個英文字母（A、B、C、D）共4組學生帳號，方便家中有多個小孩的家長註冊。

經發局提醒，已用手機號碼註冊的家長，可以到會員中心，把自己的帳號改回「一般會員」，新增的「學生帳號」（手機號碼＋英文字母）註冊後，就無法轉成「一般會員」。學生註冊帳號後，就可參加明年2月21日的「學生加碼抽」活動，活動期間累計登錄發票滿2000元，就能抽200台iPad及150台AirPods及保時捷電動車。

經發局補充，「發票登錄抽汽車」不管是透過現金、中央五倍券、新北加倍券或信用卡消費，只要15日至明年2月15日活動期間，在新北市單筆消費滿300元，就可登錄發票參加抽獎，大獎是3台休旅車Nissan X TRAIL、KICKS與LUXGEN URX，總價值超過300萬元，消費累計滿2000元還能加抽保時捷電動車。相關資訊可搜尋「新北振興加倍奉還」活動官網。